Пуи: на корте забуду о дружбе с Гоффеном и буду биться за свою страну

Француз Люка Пуи оценил шансы на успех в первом матче финала Кубка Дэвиса со сборной Бельгии, в котором он сыграет с Давидом Гоффеном.

«Очень рад начать этот уик-энд первым. Мы готовились к матчу 15 дней и хотим, чтобы всё скорее началось. Здорово, что я выйду на корт в первом же поединке. Иначе бы у меня было несколько часов размышлений и нервов, что только увеличило бы давление на меня. Постараюсь взять очко, которое может сыграть очень важную роль.

Матч с Гоффеном имеет особый подтекст, потому что мы очень близкие друзья. Но на корте мы отодвинем дружбу в сторону и будем биться каждый за свою страну. Я постарался забыть о прошлых победах над Давидом, потому что в Кубке Дэвиса всё по-другому, тем более это финал", — приводит слова Пуи We love tennis.