Пуи: сейчас Гоффен показывает лучший теннис в своей жизни

Люка Пуи прокомментировал своё поражение от Давида Гоффена в первом матче финала Кубка Дэвиса между Францией и Бельгией.



«Было очень непросто играть против оппонента такого высокого уровня. Раньше я нередко тренировался с ним и, честно говоря, никогда не видел, чтобы он был настолько хорош.



Бывало, я подавал со скоростью около 220 километров в час, а он принимал под самую линию, в сантиметрах от неё. Я очень хорошо сыграл в первом сете, но он был сильнее. Сейчас он показывает лучший теннис в своей жизни», — цитирует Пуи Tennis World USA.