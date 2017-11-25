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Пуи: сейчас Гоффен показывает лучший теннис в своей жизни

Теннис

Люка Пуи прокомментировал своё поражение от Давида Гоффена в первом матче финала Кубка Дэвиса между Францией и Бельгией.

«Было очень непросто играть против оппонента такого высокого уровня. Раньше я нередко тренировался с ним и, честно говоря, никогда не видел, чтобы он был настолько хорош.

Бывало, я подавал со скоростью около 220 километров в час, а он принимал под самую линию, в сантиметрах от неё. Я очень хорошо сыграл в первом сете, но он был сильнее. Сейчас он показывает лучший теннис в своей жизни», — цитирует Пуи Tennis World USA.

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