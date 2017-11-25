Елгин победил на челленджере в Бангалоре в парном разряде

Россиянин Михаил Елгин и индиец Дивиж Шаран в финале турнира серии «челленджер» в Бангалоре с призовым фондом $ 100 тыс. разгромили хорватов Ивана и Матею Сабановых со счётом 6:3, 6:0. Михаил и Дивиж затратили на победу всего 51 минуту. Они реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 и не проиграли ни гейма на своей подаче.

36-летний Михаил Елгин на данный момент располагается на 95-й позиции в парном рейтинге АТР. Его наивысшим достижением является 53-е место, которое он занимал в июне 2012 года. 31-летний Шаран — 51-я ракетка мира в паре.