Форже: мы были счастливы, играя под руководством Ноа, он был нашим кумиром

Бывший капитан сборной Франции в Кубке Федерации и Кубке Дэвиса Ги Форже вспомнил о годах, когда возглавлял мужскую сборную, а также оценил нынешнего капитана — Янника Ноа, который уже занимал эту должность в 1990-е годы.



«Скучаю ли я по адреналину, который получал, будучи капитаном сборной? Да, хотя было много тяжёлых моментов, и на протяжении этих 14 лет мне не раз хотелось уйти. Дело было не в результатах — мне казалось, что парни недостаточно выкладываются. В какие-то годы мы определённое не заслуживали победы в Кубке. Если бы старались больше, то должны были бы завоевать на один или два Кубка больше.



Янник Ноа был нашей ролевой моделью, нашим кумиром. Мы были счастливы, играя под его руководством. Если бы он попросил нас пойти на пробежку в 4 утра, мы бы сделали это.



Если Роджер Федерер после завершения карьеры возглавит свою сборную, все будут счастливы. У нас был похожий опыт с Янником. Вряд ли у следующего капитана нашей сборной будет такая же харизма, как у него», — цитирует Форже Tennis World USA.