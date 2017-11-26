Франция выиграла Кубок Дэвиса — 2017 благодаря победе Пуи над Дарси

Сборная Франции впервые с 2001 года стала обладателем кубка Дэвиса. В финале, состоявшемся в Лилле, французы победили сборную Бельгии со счётом 3-2. Решающее очко своей команде принёс Люка Пуи, разгромивший Стива Дарси со счётом 6:3, 6:1, 6:0.

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Пуи выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, 26 раз пробил навылет, сделал 20 невынужденных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Дарси 1 подача навылет, 11 «виннеров» и 32 невынужденные. Ни двойных, ни брейк-пойнтов у него не было.