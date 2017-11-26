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Франция выиграла Кубок Дэвиса — 2017 благодаря победе Пуи над Дарси

Теннис

Сборная Франции впервые с 2001 года стала обладателем кубка Дэвиса. В финале, состоявшемся в Лилле, французы победили сборную Бельгии со счётом 3-2. Решающее очко своей команде принёс Люка Пуи, разгромивший Стива Дарси со счётом 6:3, 6:1, 6:0.

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Пуи выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, 26 раз пробил навылет, сделал 20 невынужденных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Дарси 1 подача навылет, 11 «виннеров» и 32 невынужденные. Ни двойных, ни брейк-пойнтов у него не было.

Кубок Дэвиса. Мировая группа 2017. Финал
26 ноября 2017 года, воскресенье. 19:00 МСК
Люка
Пуи
Стив
Дарси
6:3 6:1 6:0
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