Раонич принял участие в акции, направленной на помощь пострадавшим от урагана

Канадский теннисист Милош Раонич на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что принял решение помочь жертвам разрушительного урагана в Хьюстоне. Уроженец Подгорицы принял участие в благотворительной акции одного из брендов спортивной одежды и обуви. Суть акции заключается в том, что нужно пожертвовать парой спортивной обуви и сделать с ней селфи. Компания-производитель за каждую пару обуви выделит в фонд помощи пострадавшим от урагана $ 5 тыс.

2017 год Раонич завершит на 24-й строчке рейтинга ATP.