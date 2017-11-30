Блэйк: Джокович вернётся на корт свежим и физически, и ментально

Экс четвёртая ракетка мира американец Джеймс Блэйк оценил шансы серба Новака Джоковича на успешное возвращение в АТР-тур после проблем со здоровьем.

«Важно, что Новак вернётся на корт свежим не только физически, но и ментально. В середине прошлого сезона он немного потерял мотивацию и инстинкт убийцы. Теперь у него было достаточно времени для отдыха. Думаю, он соскучился по теннису и вернётся с огромным желанием», — приводит слова Блэйка Tennis Channel.

Джокович, не выступавший с Уимблдона-2017, вернётся на корт на выставочном турнире в Абу-Даби в конце декабря.