Противостояние Димитрова и Гоффена вошло в список лучших по итогам сезона

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены лучшие противостояния прошедшего сезона.

Пятой названа серия встреч представителя Болгарии Григора Димитрова с бельгийцем Давидом Гоффеном. В 2017 году соперники встречались пять раз. Уроженец Хасково в этих играх одержал четыре победы

Григор оказался сильнее в четвертьфинале Australian Open (6:3, 6:2, 6:4) и в финале соревнований в Софии (7:5, 6:4). На Итоговом чемпионате ATP Димитров победил Гоффена на групповом этапе (6:0, 6:2) и в финале (7:5, 4:6, 6:3).

Единственную победу Давид одержал в четвертьфинале турнира в Роттердаме (6:4, 1:6, 6:3).