Сафин: Рублёв, Хачанов берут титул, а затем по полгода не выигрывают ни матча

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин оценил новое поколение российских игроков.

«Молодые российские игроки талантливы, но путь от таланта до игрока топ-10 — как до Луны. Нужно много трудиться, и это не просто удары по мячу на корте. Нужно работать и за его пределами — над психологией, стратегией, тактикой. Им нужно работать, так как сейчас у них всё время взлёты и падения. Рублёв, Хачанов выигрывают турнир, а затем по шесть месяцев не могут выиграть ни одного матча.

Если вы хотите стать успешным профессиональным игроком, то уже сейчас должны побеждать Надаля и Федерера. Посмотрите на Маррея и Джоковича. Они побеждают топ-игроков с 19-20 лет. Нынешние молодые игроки этого не делают», — цитирует Сафина The Independent.