Ферреро: я получил удовольствие от игры с Маратом, мы с ним давние друзья

Испанец Хуан-Карлос Ферреро, обыгравший россиянина Марата Сафина в финале ветеранского турнира в лондонском «Альберт-Холле» со счётом 6:3, 6:4, прокомментировал этот поединок.



«Я получил удовольствие от игры с Маратом. Мы с ним давние друзья. Это был отличный матч. Думаю, что мы оба сейчас в хорошей форме. Было здорово, правда. Мы стараемся наслаждаться такими матчами.



Главная цель — веселиться и развлекать зрителей. Победа здесь — не самое важное, мы просто развлекаемся. Это была отличная неделя», — приводит слова Ферреро официальный сайт ATP.

