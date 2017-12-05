Удар Касаткиной на турнире в Торонто претендует на звание лучшего по итогам года

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучший удар года. Кандидаты были разделены на две группы. В группу A вошли удары Агнешки Радваньской (Сидней), Анжелики Кербер (Дубай), Каролины Возняцки (Майами), Кристины Младенович (Штутгарт) и Винус Уильямс (Рим).

Оценить претендентов и проголосовать можно на официальном сайте тура.



В группу B включены удары Люси Шафаржовой (Бирмингем), Петры Квитовой (Стэнфорд), Дарьи Касаткиной (Торонто), Агнешки Радваньской (Ухань) и Магдалены Рыбариковой (Линц).

Оценить претендентов и проголосовать можно на официальном сайте тура.