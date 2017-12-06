Матч Надаля с Димитровым на AO вошёл в тройку лучших игр года на ТБШ

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Сначала были названы встречи, занявшие места с третьего по пятое.

Лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Места с третьего по пятое

3. Полуфинал. Australian Open. Рафаэль Надаль (Испания) — Григор Димитров (Болгария) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4.

4. Уимблдон. Четвёртый круг. Жиль Мюллер (Люксембург) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13.

5. «Ролан Гаррос». Полуфинал. Стэн Вавринка (Швейцария) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1.