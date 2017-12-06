Джокович, Маррей, Халеп рассказали о тех, кто вдохновил их заняться теннисом

Хорват Марин Чилич, британец Энди Маррей, испанка Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, серб Новак Джокович и немка Анжелика Кербер в интервью Tennis рассказали о людях, которые вдохновили их на занятия теннисом.

Чилич: «Меня вдохновляли родители. В шесть лет я не мог ещё выбирать себе вид спорта, но теннис мне сразу же понравился. Также я благодарен кузену, который играл в теннис в Германии и начал выступать до меня».

Маррей: «Моя мама была теннисисткой, а затем она привлекла к игре и нас с Джейми. Корты был в двух минутах ходьбы от дома. В детстве я вообще любил спорт. Мы здорово проводили время всей семьёй».

Мугуруса: «Первыми людьми, которые мотивировали меня, были мои братья. Когда я родилась, они уже играли в теннис. С трёх лет я играла с ними».

Халеп: «Первым человеком, который мотивировал меня заняться теннисом, был брат. Он начал играть до меня. На корт меня привёл отец, хотя тогда я была ниже сетки».

Джокович: «Я начал играть в теннис в четыре года. До этого в моей семье никто ракетки не касался, так что традиций не было. Три корта были построены перед рестораном моих родителей, так что это была судьба».

Кербер: «Когда я начала играть в теннис, моя семья всегда была рядом. Мои родители, бабушки и дедушки, моя сестра и друзья. Все с первого дня поддерживали меня, когда я решила стать профессиональным игроком».