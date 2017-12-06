Федерер и Надаль поделили звание «Теннисист года» по версии Sports Illustrated

Sports Illustrated опубликовал итоги голосования редакции в различных номинациях. Интересно, что чётких правил по победителям у издания нет. Например, звание лучшего теннисиста поделили Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а звания лучшей теннисистки не удостоился никто (правда, редакция выделила Винус Уильямс в качестве почётного упоминания в номинации).



«Прогресс года» получили Пабло Карреньо-Буста и Коко Вандевей. «Возвращение года» у женщин поделили Петра Квитова и Слоан Стивенс, а у мужчин это звание получил Кевин Андерсон. «Новичками года» стали Александр Зверев и Елена Остапенко. Звания «Профессионал года» получили Давид Гоффен и Винус Уильямс.



Награда под названием «Добро пожаловать назад» досталась Эшли Барти и Томми Хаасу, который в ходе этого сезона завершил карьеру. «Тренером года» в мужском туре стал Тони Надаль, в женском — наставник Симоны Халеп Даррен Кэхилл. Лучшими парами названы Лукаш Кубот с Марсело Мело и два дуэта у девушек — Люси Шафаржова с Бетани Маттек-Сэндс (обе получили травмы в ходе сезона) и Чжань Юнжань с Мартиной Хингис, которая завершила карьеру.



Матчами года у мужчин стали финал Australian Open Федерер — Надаль и поединок 4-го круга US Open дель Потро — Тим, где Хуан-Мартин отыгрался с 0:2 по сетам. У женщин лучшей игрой года стал финал в Мельбурне между сёстрами Уильямс.



Худшей историей года названа церемония жеребьёвки «Мастерса U21» в Милане. Выделены также игроки, объявившие о завершении карьеры: Мартина Хингис, Бенджамин Беккер, Марко Кьюдинелли, Мариуш Фирстенберг, Томми Хаас, Поль-Анри Матьё, Хуан Монако и Самуэль Грот (последний уйдёт из тенниса после Australian Open — 2018).