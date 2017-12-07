Бенчич, Петкович и Айава сыграют на выставочном турнире в Куйонге

Швейцарка Белинда Бенчич, немка Андреа Петкович и представительница Австралии Дестани Айава подтвердили своё участие в выставочном турнире в Куйонге (пригород Мельбурна), который пройдёт 9-12 января 2018 года, сообщает официальный сайт соревнований.

Ранее стало известно, что в мужском турнире примут участие: хорват Марин Чилич, австриец Доминик Тим, бельгиец Давид Гоффен, испанец Пабло Карреньо-Буста, южноафриканец Кевин Андерсон, француз Ришар Гаске и представитель Японии Йосихито Нисиока.

В 2018 году турнир в Куйонге пройдёт в 30-й раз.