Мирза назвала Федерера своим любимым игроком

Индийская теннисистка Саня Мирза пообщалась с болельщиками в «Твиттере» и ответила на ряд вопросов. В частности, бывшая первая ракетка мира в парном разряде призналась, что её любимым игроком является представитель Швейцарии Роджер Федерер, а также назвала румынку Сорану Кырстю одной из самых милых девушек в туре и своей близкой подругой.

Самым приятным воспоминанием Саня назвала участие в своём первом турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии.

Главным источником вдохновения теннисистка назвала своих родителей.