Надаль и Мугуруса — лучшие теннисисты года по версии ITF

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Гарбинье Мугуруса признаны лучшими игроками мира (чемпионами мира) по итогам 2017 года по версии Международной федерации тенниса (ITF).

Надаль, вернувшийся на вершину мужского теннисного рейтинга, удостоился этого звания в третий раз в карьере, Мугуруса – впервые. Это первый случай с 1998 года, когда ITF признала лучшими в мире представителей одной страны (тогда ими стали американцы Пит Сампрас и Линдсей Дэвенпорт).

«Стать чемпионом мира ITF в условиях столь высокой конкуренции неожиданно для меня, тем более что лучшим среди мужчин признан мой соотечественник. Рафа – пример для подражания для всех нас. Это прекрасный момент для испанского тенниса. Я знала, что мой труд окупится. В награду я получила победу на Уимблдоне и возможность некоторое время быть первой ракеткой мира. Я намерена только улучшать свои достижения в будущем», — приводит слова Мугурусы пресс-служба ITF.

Свои награды Надаль и Мугуруса получат 5 июня в Париже во время Открытого чемпионата Франции.