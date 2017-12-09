Скатов вышел в полуфинал престижного юниорского турнира Orange Bowl

Россиянин Тимофей Скатов (1) в четвертьфинале престижного юниорского турнира Orange Bowl переиграл хорвата Адмира Календера со счётом 6:4, 6:3. 16-летний уроженец Казахстана на данный момент занимает восьмое место в комбинированном юниорском рейтинге ITF.

За право сыграть в решающем матче Скатов поспорит с французом Уго Гастоном (11). В женском турнире Россия не представлена.

В 2016 году победителями Orange Bowl стали серб Миомир Кецманович и представительница Словении Кайя Джуван. Соревнования в Плантейшене завершатся 10 декабря.