Корне сыграла с тренером в «камень-ножницы-бумага», делая «планку»

27-летняя француженка Ализе Корне, экс-одиннадцатая ракетка мира в одиночном разряде, обладательница пяти титулов WTA выложила видеозапись своей тренировки на физическую подготовку. Ализе делала «планку» вместе со своим тренером, опираясь поочерёдно то на левую, то на правую руку, поскольку другой они скидывались в «камень-ножницы-бумага». После двух ничейных исходов Корне выиграла три раунда подряд, после чего тренер разочарованно признал своё поражение.



Видео с этим необычным способом выполнения упражнения можно посмотреть в «инстаграме» Корне.