ATP: победа Донского над Федерером в Дубае признана главной сенсацией года

Официальный сайт ATP представил список главных сенсаций сезона. Первое место заняла победа россиянина Евгения Донского над швейцарцем Роджером Федерером во втором круге турнира в Дубае со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

Главные сенсации года в ATP-туре

1. Дубай. Второй круг. Евгений Донской (Россия) — Роджер Федерер (Швейцария) — 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

2. Монреаль. Третий круг. Денис Шаповалов (Канада) — Рафаэль Надаль (Испания) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:4).

3. Итоговый чемпионат ATP. Лондон. Полуфинал. Давид Гоффен (Бельгия) — Роджер Федерер (Швейцария) — 2:6, 6:3, 6:4.

4. Дубай. Первый круг. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Стэн Вавринка (Швейцария — 7:6 (7:4), 6:3.

5. Индиан-Уэллс. Второй круг. Вашек Поспишил (Канада) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 7:6 (7:5).