Гаске: теперь уже никто не скажет, что мы не можем выиграть Кубок Дэвиса

Француз Ришар Гаске отметил важность победы в Кубке Дэвиса 2017 года. В финале сборная Франции одолела бельгийцев со счётом 3-2.

«Просто прекрасно, что нам удалось выиграть Кубок Дэвиса. Я впервые сыграл в этом турнире в 2005 году, так что нахожусь в команде уже 12 лет. Теперь уже никто не скажет, что мы не можем выиграть Кубок Дэвиса. Мы сыграли два финала. Один из них, со Швейцарией, был очень болезненным. Нам противостояли Федерер и Вавринка. Но мы уже о нём забыли.

В следующем году мы постараемся вновь взять титул, но давления будет меньше. В этом году мы считались фаворитами, так что победа была очень важна», — цитирует Гаске Metropolitain.