Янович приступил к тренировкам после операции на колене

Польский теннисист Ежи Янович, в межсезонье перенёсший лазерную коррекцию зрения и операцию на колене, начал выполнять упражнения в тренажёрном зале. 27-летний уроженец Лодзя пока не готов проводить тренировки на корте.

В 2013 году Янович дошёл до полуфинала Уимблдона. В том же году он поднялся на рекордную для себя 14-ю строчку рейтинга ATP. В новом рейтинге он располагается на 123-й позиции.

Нынешний сезон Янович завершил в ноябре, дойдя до четвертьфинала турнира серии «челленджер» в Братиславе.