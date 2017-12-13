Монова и Сизикова вышли в полуфинал турнира ITF в Дубае в парном разряде

Российские теннисистка Полина Монова и Яна Сизикова пробились в полуфинал турнира ITF в Дубае в парном разряде. В четвертьфинале соревнований с призовым фондом $100 тыс. они одолели представительницу Словении Далилу Якупович и голландку Еву Ваканно (2) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), [10:3]. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

За выход в финал Монова и Сизикова поспорят с победительницами противостояния Михаэла Бузэрнеску (Румыния)/Алёна Фомина (Россия) — Сара Эррани (Италия)/Алиция Росольска (Польша, 4).