Кырстя — о дружбе с Иванович: у людей из Восточной Европы одинаковое мышление

Румынка Сорана Кырстя рассказала, что её лучшей подругой уже долгое время является бывшая первая ракетка мира хорватка Ана Иванович, завершившая карьеру.

«Мы подружились в 2009 году, у нас был один и тот же спонсор, мы начали тренироваться вместе. Со временем мы поняли, что очень похожи в личностном плане, в образовании и быте наших семей.

У представителей Восточной Европы одинаковое мышление, так что мы с Аной очень сблизились. Мы общаемся если не каждый день, то каждые два-три дня. Ана постоянно присылает мне фото, на которых видно, как увеличивается её живот в период беременности», — цитирует Кырстю Tennis World USA.