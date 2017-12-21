Рублёв: приглашение на выставочный турнир в Абу-Даби — большая честь для меня

20-летний российский теннисист Андрей Рублёв, который 28-30 декабря впервые сыграет в выставочном турнире в Абу-Даби, заменив канадца Милоша Раонича, рад неожиданному приглашению.

«Я рад, что меня пригласили на турнир такого уровня. Это большая честь для меня. Я сделаю всё возможное, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру. Я с нетерпением жду встречи с местными болельщиками», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

В стартовом матче Рублёву предстоит встретиться с австрийцем Домиником Тимом, с которым он вместе готовился к сезону на Тенерифе (Испания).

Рублёв и Андерсон выступят на турнире в Абу-Даби вместо Вавринки и Раонича