Остапенко заняла 1-е место по количеству выигранных трёхсетовых матчей в сезоне

Официальный сайт WTA продолжает подводить статистические итоги года. По количеству проведённых трёхсетовых матчей первое место делят представительница Латвии Елена Остапенко и австралийка Дарья Гаврилова — по 27 игр. Россиянка Анастасия Павлюченкова провела 26 таких встреч. По количеству выигранных трёхсетовых матчей первое место заняла Остапенко (19).
Лидер по количеству проведённых трёхсетовых матчей
1. Елена Остапенко (Латвия) и Дарья Гаврилова (Австралия) — 27.
2. Каролина Возняцки (Дания) и Анастасия Павлюченкова (Россия) — 26.
3. Элина Свитолина (Украина) — 23.
Лидеры по количеству выигранных трёхсетовых матчей
1. Елена Остапенко (Латвия) — 19 побед — 8 поражений.
2. Каролина Возняцки (Дания) — 18 — 8.
3. Каролин Гарсия (Франция) — 16 — 5.
4. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 16 — 6.
5. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 16 — 10.
Процент геймов, выигранных на приёме (минимум 50 матчей)
1. Елена Остапенко (Латвия) — 46,4%.
2. Элина Свитолина (Украина) — 45,2%.
3. Каролина Возняцки (Дания) — 44,3%.
4. Дарья Касаткина (Россия) — 43,2%.