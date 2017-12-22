Остапенко заняла 1-е место по количеству выигранных трёхсетовых матчей в сезоне

Официальный сайт WTA продолжает подводить статистические итоги года. По количеству проведённых трёхсетовых матчей первое место делят представительница Латвии Елена Остапенко и австралийка Дарья Гаврилова — по 27 игр. Россиянка Анастасия Павлюченкова провела 26 таких встреч. По количеству выигранных трёхсетовых матчей первое место заняла Остапенко (19).

Лидер по количеству проведённых трёхсетовых матчей

1. Елена Остапенко (Латвия) и Дарья Гаврилова (Австралия) — 27.

2. Каролина Возняцки (Дания) и Анастасия Павлюченкова (Россия) — 26.

3. Элина Свитолина (Украина) — 23.

Лидеры по количеству выигранных трёхсетовых матчей

1. Елена Остапенко (Латвия) — 19 побед — 8 поражений.

2. Каролина Возняцки (Дания) — 18 — 8.

3. Каролин Гарсия (Франция) — 16 — 5.

4. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 16 — 6.

5. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 16 — 10.

Процент геймов, выигранных на приёме (минимум 50 матчей)

1. Елена Остапенко (Латвия) — 46,4%.

2. Элина Свитолина (Украина) — 45,2%.

3. Каролина Возняцки (Дания) — 44,3%.

4. Дарья Касаткина (Россия) — 43,2%.