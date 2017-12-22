Вертхейм: не представляю себе, что Федерер будет играть только в парном разряде

Теннисный аналитик Йон Вертхейм считает маловероятными выступление Роджера Федерера или других звёзд тенниса только в парном разряде перед окончательным завершением карьеры.



«С сентиментальной точки зрения, я целиком и полностью поддерживаю эту идею. В самом деле, почему бы Федереру и другим звёздам не радовать болельщиков на несколько лет дольше? Однако в реальности я не верю, что это случится.



Не представляю себе, что Роджер будет играть только в паре. Он муж и отец четверых детей. Одно дело, если он скажет: „Дорогая, я еду ещё за одним титулом Уимблдона“. Другое — «Дорогая, мне надо выспаться перед матчем с Роже и Тецэу». У Федерера много других интересов. С финансовой точки зрения это лишено смысла, и к тому же в парном туре почти невозможно не играть по полгода.



Наслаждайтесь игрой Федерера, пока возможно. Болейте за него, смотрите его матчи и не отнимайте у него права наслаждаться жизнью", — приводит слова Вертхейма Sports Illustrated.