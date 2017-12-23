Раонич: думаю, Джокович в Австралии способен повторить успех Федерера

Канадец Милош Раонич поделился ожиданиями от выступлений топ-теннисистов на Australian Open-2018.



"Новак Джокович всегда хорошо играл в Австралии. Сейчас у него было много времени на то, чтобы восстановиться и тренироваться. Думаю, он способен сделать то же самое, что Роджер Федерер в нынешнем году.



Роджер играет великолепно. И он, и Рафа великолепно провели прошлый сезон, но нельзя сбрасывать со счетов парней, которые долго тренировались и целенаправленно готовились к сезону-2018. Это доказал сам Роджер", — приводит слова Раонича Tennis World USA.