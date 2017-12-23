Федерер: сезон 2017 года для меня был похож на сказку

Вторая ракетка мира, 19-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер признался, что не был уверен в возобновлении карьеры во время восстановления после травмы.

«Я понимал, что моё колено никогда не будет прежним, и не был уверен, смогу ли восстановиться после этих проблем. Начиная выступление на Australian Open – 2017, я знал, что даже поражение в первом круге при сохранении здоровья будет для меня победой. Это было для меня самым важным. Я смогу вновь почувствовать уверенность и показать свой лучший теннис.

На Уимблдоне я старался максимально использовать момент, потому что не знаю, сколько розыгрышей этого турнира у меня осталось. Сезон 2017 года был похож на сказку, он получился гораздо более захватывающим и успешным, чем я мог себе представить», — рассказал Федерер в рекламном ролике своего спонсора компании Rolex.