Надаль: чтобы быть в хорошей форме, мне нужно иначе составлять расписание

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, прокомментировал решение отказаться от выступления на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), где он много раз начинал сезон. Соревнования пройдут с 28 по 30 декабря.



«Сезон-2017 был тяжёлым. Мне нужно иначе подходить к составлению расписания, чтобы быть в хорошей форме. Поэтому я был вынужден сняться с Абу-Даби, где планировал сыграть уже в девятый раз. Мне нравится выступать там, я всегда начинаю там сезон, и мне очень жаль, что в этот раз будет иначе», — приводит слова Надаля Marca.