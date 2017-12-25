Гоффен: было трудно тренироваться в Бельгии, меня узнавали на каждом шагу

Бельгиец Давид Гоффен объяснил, что побудило его переехать из родной страны в Монте-Карло (Монако).



«Здесь всё очень спокойно и безопасно. Я живу в Монте-Карло уже два года и полюбил это место. Для меня становилось сложно тренироваться в Бельгии, потому что там я не мог сделать и шага так, чтобы кто-нибудь не остановил меня на улице», — цитирует Гоффена Tennis World USA.



Тренер Гоффена Тьерри ван Клеемпут объяснил, что вдобавок в Монте-Карло отличные условия для предсезонной подготовки и хороший климат.