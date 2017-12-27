Рублёв, Хачанов и Медведев сыграют на турнире в Монпелье

Стал известен состав участников мужского турнира в Монпелье, который пройдёт в феврале 2018 года. Заявки, в частности, подтвердили бельгиец Давид Гоффен, французы Жо-Вильфрид-Цонга, Ришар Гаске, Бенуа Пэр, Жереми Шарди и Пьер-Юг Эрбер, а также чех Томаш Бердых и испанец Давид Феррер.

Россию на турнире в Монпелье представят Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев. В список запасных под пятым номером вошёл Андрей Кузнецов.

Действующим победителем соревнований в Монпелье является немец Александр Зверев.