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Надаль снялся с турнира в Брисбене и может пропустить Australian Open

Теннис

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, снялся с турнира в Брисбене и с выставочного турнира Fast4 в Сиднее, сообщает The Guardian. Причина, как и в конце сезона-2017, — проблемы с коленом.

Точные сроки восстановления испанца пока неизвестны. Таким образом, участие Надаля в Australian Open — 2018 остаётся под вопросом. Ранее стало известно, что Рафаэль снялся с выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 28 по 30 декабря.

Отметим, что если Надаль не сыграет на Australian Open, то Роджер Федерер может стать первой ракеткой мира. Для этого швейцарцу необходимо защитить свой прошлогодний титул.

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