Надаль: 4 января я буду в Мельбурне и начну подготовку к Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё решение сняться с турнира в Брисбене, который пройдёт с 31 декабря по 7 января.

«К сожалению, я вынужден объявить, что в этом году не смогу приехать в Брисбен. Я намеревался сыграть в этом турнире, но после долгого прошедшего сезона и позднего начала подготовки я всё ещё не готов. Я отлично провёл время в Брисбене в 2017 году. Это было прекрасное начало того месяца в Австралии.

Я увижусь со своими австралийскими болельщиками, когда приземлюсь 4 января в Мельбурне и начну подготовку к Australian Open”, — написал Надаль в своём «твиттере».

Australian Open стартует 15 января.