Свитолина, Веснина, Потапова стали лицами нового турнира в Москве

Александр Островский, директор турнира WТА в Москве, который впервые в пройдёт с 23 по 29 июля 2018 года, в своём «твиттере» опубликовал плакат соревнований. На нём изображены украинка Элина Свитолина, а также россиянки Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.

Призовой фонд турнира Moscow River Cup составит $ 750 тыс. Соревнования состоятся на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча. Московский турнир заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция).