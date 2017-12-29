Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби, его заменит Маррей

Бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович после консультации с медицинским штабом принял решение сняться с выставочного турнира в Абу-Даби, сообщает официальный «твиттер» соревнований. 29 декабря уроженец Белграда должен был сыграть в полуфинале с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.

«Британский теннисист Энди Маррей согласился провести выставочный матч с Баутиста-Агутом, который начнётся в 19:00 по местному времени. Мы желаем Новаку скорейшего восстановления», — говорится в сообщении.