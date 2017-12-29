Рублёв победил Карреньо-Бусту на выставочном турнире в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв в двух партиях обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту в матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) со счётом 6:4, 6:2. На старте соревнований они потерпели поражения. Рублёв, являющийся первой ракеткой России, проиграл ещё одному представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту со счётом 5:7, 2:6, а Пабло уступил южноафриканцу Кевину Андерсону — 3:6, 6:7 (2:7).

29 декабря в Абу-Даби также пройдут матчи Доминик Тим (Австрия) — Кевин Андерсон (ЮАР) и Энди Маррей (Великобритания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).