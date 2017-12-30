Блинкова вышла в финал квалификации в Шэньчжэне

Россиянка Анна Блинкова (5) в первом раунде квалификации турнира в Шэньчжэне разгромила канадку Кэрол Чжао со счётом 6:2, 6:2. 19-летняя москвичка, занимающая 138-е место в рейтинге WТА, исполнила три эйса, допустила три двойные ошибки, отыграла оба брейк-пойнта и сделала четыре брейка. Кэрол один раз подала навылет при двух двойных.

За выход в финал отборочных соревнований Блинкова сыграет с голландкой Лесли Керкхове, одолевшей третью сеяную китаянку Хань Синьюнь со счётом 6:4, 6:3. Финал квалификации пройдёт завтра, 31 декабря.