Корне: все, включая меня, знают, что Джокович в 1000 раз дороже, чем я

Француженка Ализе Корне упрекнула журналиста Бена Ротенберга в неправильной интерпретации её слов.

«Корне о смене бренда одежды. „Думаю, Lacoste потратил все деньги на Джоковича, а он не играл целый год. Отличные инвестиции. Поздравляю, парни!“ — процитировал Ротенберг Корне на своей странице в сети „Твиттер“.

«Это должно было быть шуткой (плохой). Не думала, что ты возьмёшь только это из нашего 15-минутного чата. Никаких обид к Lacoste или Новаку. Все, включая меня, знают, что он дороже меня в 1000 раз. И я более чем рада сотрудничать с Lotto сейчас», — ответила Корне.