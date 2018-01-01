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Блинкова проиграла Чжан Шуай в Шэньчжэне

Теннис

Россиянка Анна Блинкова (Q) уступила китайской теннисистке Чжан Шуай (3) в первом круге турнира в Шэньчжэне, призовой фонд которого составляет $ 750 тыс. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу хозяйки соревнования.

Встреча длилась 1 час 27 минут. Чжан Шуай совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 3 брейк-пойнта из 6. У Блинковой — 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Россиянка ни разу не подала навылет.

В следующем круге Чжан Шуай встретится с Зариной Дияс из Казахстана.

Шэньчжэнь 2018. 1-й круг
01 января 2018 года, понедельник. 06:10 МСК
Анна
Блинкова
Чжан
Шуай
3:6 4:6
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