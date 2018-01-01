Блинкова проиграла Чжан Шуай в Шэньчжэне

Россиянка Анна Блинкова (Q) уступила китайской теннисистке Чжан Шуай (3) в первом круге турнира в Шэньчжэне, призовой фонд которого составляет $ 750 тыс. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу хозяйки соревнования.



Встреча длилась 1 час 27 минут. Чжан Шуай совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 3 брейк-пойнта из 6. У Блинковой — 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Россиянка ни разу не подала навылет.



В следующем круге Чжан Шуай встретится с Зариной Дияс из Казахстана.