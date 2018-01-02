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Хачанов проиграл Федереру в матче Россия — Швейцария на Кубке Хопмана

Теннис

Россиянин Карен Хачанов в матче второго тура группового этапа Кубка Хопмана проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 3:6, 6:7 (8:10).

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Российский теннисист, занимающий 45-е место в рейтинге АТР, исполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету швейцарца 8 подач навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Сегодня также состоятся матчи Анастасия Павлюченкова — Белинда Бенчич и Павлюченкова/Хачанов — Бенчич/Федерер.

Кубок Хопмана 2018. Группа В
02 января 2018 года, вторник. 12:35 МСК
Карен
Хачанов
Роджер
Федерер
3:6 6:7
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