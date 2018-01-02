Маррей: возможно, мне придётся рассмотреть вариант с операцией

Британец Энди Маррей прокомментировал своё решение сняться с турнира в Брисбене из-за проблем с бедром. Во втором круге он должен был сыграть с американцем Райаном Харрисоном. В основной сетке Энди заменит немец Янник Ханфман (LL).

«Во-первых, я хотел бы извиниться перед организаторами турнира в Брисбене за столь позднее решение о снятии и перед всеми, кто прибыл посмотреть на мою игру (или поражение). Организаторы не могли проявить большего понимания и поддержки. Я навсегда это запомню. Спасибо вам.

Сейчас я переживаю очень длительный и сложный период в связи с ситуацией с бедром и получил ряд рекомендаций от специалистов. Мне посоветовали консервативное лечение, и я делал всё необходимое со времени US Open. Я упорно работал, чтобы вернуться на корт.

Я сыграл несколько тренировочных сетов с топ-игроками в Брисбене, но, к сожалению, это не помогло мне выйти на желаемый уровень, поэтому я решил пересмотреть свои варианты. Конечно, продолжение лечения — один из вариантов, который даст мне больше времени на восстановление. Операция тоже является одним из выходов, но шансы на успех не такие высокие, как хотелось бы, поэтому я откладываю этот вариант и надеюсь его избежать. Однако, возможно, мне придётся рассмотреть этот вариант», — в частности, написал Маррей в своём «инстаграме».