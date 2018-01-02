Конта: рада, что на старте сезона провела два очень тяжёлых матча

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала свою победу над представительницей Хорватии Айлой Томлянович со счётом 4:6, 6:1, 6:4 во втором круге турнира в Брисбене.

«Если честно, я рада, что на старте сезона провела два очень тяжёлых матча. Это придаст мне уверенности. Я получила отличную практику и столкнулась с игровыми сценариями, которые ещё не раз встретятся в этом году. Уверена, что мой следующий матч будет таким же.

Игра прошла в упорной борьбе. Айла действовала отлично, особенно в первом сете. Мне потребовалось время, чтобы найти свой ритм. Соперница доставила мне немало трудностей, стоит отдать ей должное. В концовке третьего сета она играла невероятно свободно. Я рада, что держалась до конца и смогла пройти дальше», — цитирует Конту официальный сайт тура.