Мугуруса: в целом я осталась довольна своими действиями на корте

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса оценила свою игру в поединке второго круга турнира в Брисбене с сербкой Александрой Крунич. Уроженка Каракаса отказалась от продолжения борьбы при счёте 7:5, 6:7 (3:7), 2:1.



«У меня было несколько возможностей, которые я не реализовала. В целом это был очень тяжёлый матч. Я действовала на хорошем уровне, поединок был отличным, но мне хотелось доиграть до конца, чтобы дать оценку своей игре. В целом я осталась довольна своим действиями на корте», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA-тура.

Мугуруса снялась по ходу матча с Крунич в Брисбене, ведя с брейком в 3-м сете