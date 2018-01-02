Чорич отыграл три матчбола и одолел Карреньо-Бусту на турнире в Дохе

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (2) не сумел пробиться во второй круг турнира в Дохе, в трёх партиях уступив представителю Хорватии Борне Чоричу со счётом 7:5, 2:6, 6:7 (8:10). Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Пабло трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков. Борна отыграл 2 подачи на матч, а также 3 матчбола.

За выход в четвертьфинал Чорич поспорит с грузином Николозом Басилашвили.

Доха. Мужчины. Первый круг

Мирза Башич (Босния и Герцеговина, Q) — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) — 6:4, 6:3.

Фелисьяно Лопес (Испания, 8) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

Петер Гоёвчик (Германия) — Филип Краинович (Сербия, 6) — 6:4, 6:1.