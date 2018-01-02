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Чорич отыграл три матчбола и одолел Карреньо-Бусту на турнире в Дохе

Теннис

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (2) не сумел пробиться во второй круг турнира в Дохе, в трёх партиях уступив представителю Хорватии Борне Чоричу со счётом 7:5, 2:6, 6:7 (8:10). Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Пабло трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков. Борна отыграл 2 подачи на матч, а также 3 матчбола.

За выход в четвертьфинал Чорич поспорит с грузином Николозом Басилашвили.

Доха. Мужчины. Первый круг
Мирза Башич (Босния и Герцеговина, Q) — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) — 6:4, 6:3.
Фелисьяно Лопес (Испания, 8) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).
Петер Гоёвчик (Германия) — Филип Краинович (Сербия, 6) — 6:4, 6:1.

Доха 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 15:40 МСК
Борна
Чорич
Пабло
Карреньо-Буста
5:7 6:2 7:6
Доха 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 15:30 МСК
Андреас
Хайдер-Маурер
Мирза
Башич
4:6 3:6
Доха 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 15:30 МСК
Фелисьяно
Лопес
Гильермо
Гарсия-Лопес
6:4 5:7 7:6
Доха 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 17:05 МСК
Петер
Гоёвчик
Филип
Краинович
6:1 6:1
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