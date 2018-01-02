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Гаске разгромил Эстрелья-Бургоса в первом круге турнира в Дохе

Теннис

Французский теннисист Ришар Гаске (5) вышел во второй круг турнира в Дохе, разгромив представителя Доминиканской Республики Виктора Эстрелья-Бургоса со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 51 минуту. Ришар 7 раз подал навылет и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Дохе 31-летний уроженец Безье, занимающий 31-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом (Q). Турнир завершится 7 января.

Доха 2018. 1-й круг
02 января 2018 года, вторник. 20:30 МСК
Виктор
Эстрелья-Бургос
Ришар
Гаске
0:6 2:6
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