Гаске разгромил Эстрелья-Бургоса в первом круге турнира в Дохе

Французский теннисист Ришар Гаске (5) вышел во второй круг турнира в Дохе, разгромив представителя Доминиканской Республики Виктора Эстрелья-Бургоса со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 51 минуту. Ришар 7 раз подал навылет и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Дохе 31-летний уроженец Безье, занимающий 31-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем Греции Стефаносом Циципасом (Q). Турнир завершится 7 января.