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А. Зверев обыграл Поспишила и принёс Германии победу над Канадой в Кубке Хопмана

Теннис

Немец Александр Зверев в мужском одиночном матче противостояния команд Германии и Канады в Кубке Хопмана переиграл Вашека Поспишила со счётом 6:4, 6:2.

Ранее Анжелика Кербер нанесла поражение Эжени Бушар. Таким образом, сборная Германии гарантировала себе победу в матче. Немцы выиграли вторую встречу кряду, а канадцы потерпели второе поражение и лишились шансов на выход в финал. В заключительном туре Кербер и Зверев сыграют с теннисистами из Австралии и в случае успеха обеспечат себе место в финале. Канадцам предстоит встреча с бельгийцами.

Кубок Хопмана 2018. Группа А
03 января 2018 года, среда. 06:30 МСК
Вашек
Поспишил
Александр
Зверев
4:6 2:6
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