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Кербер и А. Зверев завершили разгром Канады победой в миксте

Теннис

Немцы Анжелика Кербер и Александр Зверев в миксте победили канадцев Эжени Бушар и Вашека Поспишила со счётом 4:3, 4:3 в матче группового этапа Кубка Хопмана. Ранее Анжелика разгромила Эжени, а Александр одолел Вашека. Таким образом, сборная Германии одержала победу со счётом 3-0.

В заключительном туре группового этапа немцы 5 января встретятся с австралийцами и в случае успеха выйдут в финал соревнований. Канадцы постараются избежать третьего поражения кряду в противостоянии с теннисистами из Бельгии.

Кубок Хопмана 2018. Группа А
03 января 2018 года, среда. 08:15 МСК
Эжени
Бушар
Вашек
Поспишил
Анжелика
Кербер
Александр
Зверев
3:4 3:4
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