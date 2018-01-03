Кербер и А. Зверев завершили разгром Канады победой в миксте

Немцы Анжелика Кербер и Александр Зверев в миксте победили канадцев Эжени Бушар и Вашека Поспишила со счётом 4:3, 4:3 в матче группового этапа Кубка Хопмана. Ранее Анжелика разгромила Эжени, а Александр одолел Вашека. Таким образом, сборная Германии одержала победу со счётом 3-0.

В заключительном туре группового этапа немцы 5 января встретятся с австралийцами и в случае успеха выйдут в финал соревнований. Канадцы постараются избежать третьего поражения кряду в противостоянии с теннисистами из Бельгии.