Раонич проиграл 208-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Брисбене

Канадец Милош Раонич (4) во втором круге турнира в Брисбене проиграл австралийцу Алексу де Минору (WC) со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. 27-летний уроженец Подгорицы, занимающий 24-е место в рейтинге АТР, исполнил 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 1 брейк-пойнт из 6 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Алекс 4 раз подал навылет и обошёлся без двойных.

За выход в полуфинал 18-летний де Минор, занимающий 208-е место в рейтинге АТР, поспорит с американцем Майклом Ммо (Q), одолевшим немца Мишу Зверева (8) со счётом 6:2, 5:7, 6:4