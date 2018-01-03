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Раонич проиграл 208-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Брисбене

Теннис

Канадец Милош Раонич (4) во втором круге турнира в Брисбене проиграл австралийцу Алексу де Минору (WC) со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. 27-летний уроженец Подгорицы, занимающий 24-е место в рейтинге АТР, исполнил 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 1 брейк-пойнт из 6 и проиграл 3 гейма на своей подаче. Алекс 4 раз подал навылет и обошёлся без двойных.

За выход в полуфинал 18-летний де Минор, занимающий 208-е место в рейтинге АТР, поспорит с американцем Майклом Ммо (Q), одолевшим немца Мишу Зверева (8) со счётом 6:2, 5:7, 6:4

Брисбен (м) 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 12:05 МСК
Алекс
де Минор
Милош
Раонич
6:4 6:4
Брисбен (м) 2018. 2-й круг
03 января 2018 года, среда. 09:55 МСК
Миша
Зверев
Майкл
Ммо
2:6 7:5 4:6
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