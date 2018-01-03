Раонич: я очень разочарован, потому что надеялся сыграть лучше

Канадец Милош Раонич поделился своим разочарованием от поражения в матче с австралийцем Алексом ди Минором со счётом 4:6, 4:6 во втором круге турнира в Брисбене.

«Я очень расстроен, потому что надеялся сыграть лучше. Это нормально, ты не ожидаешь, что всё пройдёт гладко в первом матче в сезоне. Ты просто выходишь на корт и стараешься сражаться и собрать все вещи воедино. К сожалению, мне этого сегодня не удалось. Для меня сейчас главное — обрести острый игровой стиль. Это придёт скорее через тренировки, чем через матчи», — приводит слова Раонича официальный сайт АТР.